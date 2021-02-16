Фанат Lada Niva Legend из ФРГ снял альтернативную рекламу внедорожника

Шон Монро из Германии опубликовал на сервисе Vimeo видео под названием "Позволь приключениям захватить себя", который претендует на альтернативную рекламу Lada Niva Legend.

"Ищи свою судьбу, - говорит закадровый голос, - а когда ты столкнёшься с ней, Lada будет твоей опорой". "Это проект, пропитанный моей страстью к Lada 4x4, - пишет в описании автор видео. - Дух Lada 4x4 я попытался отобразить в каждом кадре, которые снимались в различных уголках Европы".

В январе 2021 года стало известно, что АвтоВАЗ переименовал внедорожник Lada 4x4 в Lada Niva Legend. В настоящее время модель представлена в трёх- и пятидверном типах кузова. Автомобиль оснащается 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала. Цена на трёхдверную Lada Niva Legend начинается от 599 900 рублей, "пятидверка" стоит от 644 900 рублей.

Преемник Niva Legend, который будет называться Niva, появится в 2024 году.