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16.02.2021 14:31
Рубрика: Российский автопром

Фанат Lada Niva Legend из ФРГ снял альтернативную рекламу внедорожника

Текст: Константин Руссов

Шон Монро из Германии опубликовал на сервисе Vimeo видео под названием "Позволь приключениям захватить себя", который претендует на альтернативную рекламу Lada Niva Legend.

Фото: www.motor1.com
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"Ищи свою судьбу, - говорит закадровый голос, - а когда ты столкнёшься с ней, Lada будет твоей опорой". "Это проект, пропитанный моей страстью к Lada 4x4, - пишет в описании автор видео. - Дух Lada 4x4 я попытался отобразить в каждом кадре, которые снимались в различных уголках Европы".

В январе 2021 года стало известно, что АвтоВАЗ переименовал внедорожник Lada 4x4 в Lada Niva Legend. В настоящее время модель представлена в трёх- и пятидверном типах кузова. Автомобиль оснащается 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала. Цена на трёхдверную Lada Niva Legend начинается от 599 900 рублей, "пятидверка" стоит от 644 900 рублей.

Преемник Niva Legend, который будет называться Niva, появится в 2024 году.

#Lada