Песков заявил о недопустимости оскорбления ветеранов

Оскорблять ветеранов в России нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам поступок блогера Алексея Навального.

Напомним, что Навального обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной войны. "Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя", - сказал Песков, беседуя с журналистами в здании Российского военно-исторического общества.

Песков назвал Навального осужденным, который находится в СИЗО. "Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным", - заметил он, говоря про то, как можно называть этого блогера. "Но в эти дни еще и подсудимый - за оскорбление ветерана", - напомнил пресс-секретарь президента.