Песков заявил о недопустимости оскорбления ветеранов

Оскорблять ветеранов в России нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам поступок блогера Алексея Навального.
Напомним, что Навального обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной войны. "Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя", - сказал Песков, беседуя с журналистами в здании Российского военно-исторического общества.
Песков назвал Навального осужденным, который находится в СИЗО. "Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным", - заметил он, говоря про то, как можно называть этого блогера. "Но в эти дни еще и подсудимый - за оскорбление ветерана", - напомнил пресс-секретарь президента.
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана
В социальных сетях в эти выходные активно проходит флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, который является пострадавшим по уголовному делу о клевете. Пользователи популярных в России соцсетей размещают фотографию ветерана Артеменко в форменном кителе с подписью "Я/Мы Игнат". Такие посты появились в Instagram, "ВКонтакте" и в других соцсетях.
Подсудимым на ставшем резонансным судебном процессе об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны выступает блогер Алексей Навальный, ранее уже дважды осужденный по статьям о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Также СК расследует новое дело в отношении него - о тратах на личные нужды собранных в качестве пожертвований средств.