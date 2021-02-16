В Британии выявили еще одну мутацию коронавируса

Британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, имеет мутацию в шиповидном белке и уже выявлен на территории 10 стран - Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Пока исследователи из Эдинбургского университета не могут сказать, является данный штамм более заразным. Нет данных и по летальности, информирует ТАСС.

На прошлой неделе в графстве Бристоль на юго-западе Англии была обнаружена мутация SARS-CoV-2, которую отнесли к категории "вызывающих беспокойство". Эксперты призвали увеличить количество тестов на COVID-19 в тех районах, где был выявлен данный вариант.

Отметим, что в сентябре прошлого года в Соединенном Королевстве был обнаружен кентский штамм коронавируса. Но мировому сообществу о нем сообщили только в декабре, когда штамм начал становиться доминирующим в Англии. Теперь в стране четыре вида коронавируса, относящихся к категории "вызывающих беспокойство". Помимо кентского и бристольского вариантов, это мутации, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.