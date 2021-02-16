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16.02.2021 06:06
Рубрика: Авто

В МВД обозначили требования к автомобилям при прохождении техосмотра

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

МВД прописало более 80 требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Требования касаются тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, водители не смогут пройти техосмотр, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов, затруднен поворот рулевого колеса. Будут также проверены: суммарный люфт в рулевом управлении, стояночный тормоз, состояние лобового стекла, наличие ремней безопасности.

Не удастся пройти техосмотр и тем автовладельцам, в чьих машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес. Автобусы должны быть оснащены тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей.

Ранее сообщалось, что с марта вводится в эксплуатацию единая автоматизированная система технического осмотра автомобилей. В проекте приказа МВД порядок работы этой системы уже регламентирован. Известно, что система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней разрешат для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, за непройденный техосмотр с первого марта будут штрафовать. У Госавтоинспекции также появится возможность аннулирования диагностических карт, если будет установлено, что техосмотр не проводился. Купить в интернете диагностическую карту станет затруднительно, ведь вступят в силу основные поправки в закон о техосмотре, а также огромное количество подзаконных актов, регулирующих эту сферу.