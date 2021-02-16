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Рубрика: В мире

Вакцину "Спутник V" в Канаде назвали российским триумфом

Интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V" является крупной научной и дипломатической победой России. Об этом заявила обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско. Она напомнила о первой реакции Запада - неприятии - на новость о создании в России первой в мире вакцины от COVID-19.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Российских ученых попытались уличить в нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом. А сам "Спутник V" быстро стал раздражителем в гонке вакцин", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

За прошедшие полгода ситуация изменилась. Сейчас российская вакцина от коронавируса востребована не только союзниками России, но и странами Европы, где ее уже предлагают производить, акцентирует обозреватель. Тамара Альтереско также напомнила о публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердивших его эффективность и безопасность. По ее словам, это стало поворотным моментом, чтобы спустя месяцы неопределенности распространился массовый спрос на "Спутник V".

Ранее в американской газете The Washington Post вышла колонка, посвященная вакцине от коронавируса "Спутник V". Автор признает, что в отношении препарата, да и российской науки в целом, на Западе и особенно в США существовало стойкое предубеждение. Однако теперь приходится признать, что оно было несправедливым и предвзятым, приходит к выводу WP.

По данным РФПИ, "Спутник V" вошел в топ-3 вакцин по количеству одобрений по всему миру. Она зарегистрирована уже в 26 странах. Ранее сообщалось, что российский препарат прошел этап консультирований для регистрации в Евросоюзе.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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