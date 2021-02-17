Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки

Одна из важнейший кинематографических премий - Гильдии сценаристов Америки (WGA) - во вторник определилась со своими номинантами среди фильмов 2021 года. Ранее Гильдия назвала номинантов в телевизионной сфере.
Новый список, приведенный Deadline, выглядит следующим образом:
В категории лучших оригинальных сценариев сразятся:
"Девушка, подающая надежды", Эмиральд Феннел
"Зависнуть в Палм-Спрингс", Энди Сьяра
"Звук металла", Дариус Мардер и Абрахам Мардер
"Иуда и черный мессия", Уилл Берсон и Шака Кинг
"Суд над чикагской семеркой", Аарон Соркин
В номинации за лучший адаптированный сценарий:
"Борат 2", Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Суимер
"Ма Рейни: Мать блюза", Рубен Сантьяго-Хадсон
"Новости со всех концов света", Пол Гринграсс и Люк Дейвис
"Одна ночь в Майами", Кемп Пауэрс
"Белый тигр", Рамин Бахрани
Что касается сценариев документального фильма, там такая картина:
"Ва-банк: Битва за демократию", Джек Янгельсон
"Диссидент", Брайан Фогель и Марк Монро
"Херб Алперт - это…", Джон Шейнфелд
"Красные пингвины", Гейб Польски
"Под полным контролем", Алекс Гибни
Лауреаты 73-го награждения премии будут объявлены 21 марта "на виртуальной церемонии".