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Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки

Новости
    17.02.2021, 10:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Одна из важнейший кинематографических премий - Гильдии сценаристов Америки (WGA) - во вторник определилась со своими номинантами среди фильмов 2021 года. Ранее Гильдия назвала номинантов в телевизионной сфере.

Новый список, приведенный Deadline, выглядит следующим образом:

В категории лучших оригинальных сценариев сразятся:

"Девушка, подающая надежды", Эмиральд Феннел

"Зависнуть в Палм-Спрингс", Энди Сьяра

"Звук металла", Дариус Мардер и Абрахам Мардер

"Иуда и черный мессия", Уилл Берсон и Шака Кинг

"Суд над чикагской семеркой", Аарон Соркин

В номинации за лучший адаптированный сценарий:

"Борат 2", Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Дэн Суимер

"Ма Рейни: Мать блюза", Рубен Сантьяго-Хадсон

"Новости со всех концов света", Пол Гринграсс и Люк Дейвис

"Одна ночь в Майами", Кемп Пауэрс

"Белый тигр", Рамин Бахрани

Что касается сценариев документального фильма, там такая картина:

"Ва-банк: Битва за демократию", Джек Янгельсон

"Диссидент", Брайан Фогель и Марк Монро

"Херб Алперт - это…", Джон Шейнфелд

"Красные пингвины", Гейб Польски

"Под полным контролем", Алекс Гибни

Лауреаты 73-го награждения премии будут объявлены 21 марта "на виртуальной церемонии".

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