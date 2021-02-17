На Кубани небывалый снегопад отрезал от цивилизации три поселка

На Кубани небывалый снегопад отрезал от цивилизации три отдаленных поселка Апшеронского района - Кушинка, Режет и Десятый километр. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Краснодарскому краю.

В названных поселках проживает 87 человек, в том числе, 17 детей. Из-за снегопада с ними прервано сообщение, нет возможности подвезти продукты, воду, медикаменты, оказать помощь врачей. Дети не могут отправиться в школу. Обычно связь с поселками поддерживается через узкоколейную железную дорогу, по которой ходит автомотриса - моторный самоходный железнодорожный вагон. Но сейчас снег засыпал рельсы таким слоем, что проехать там невозможно. Высота снежных заносов составляет 60-70 сантиметров, ожидается еще метель в течение дня, а температура воздуха держится в районе минус 10 градусов по Цельсию.

Чтобы доставить людям в отрезанных поселках продукты, туда отправился отряд спасателей из 18 человек. Они передвигаются на снегоходах. Им предстоит пройти больше 10 километров по бездорожью.

Как ранее уже писала "РГ", в Апшеронском районе, расположенном в предгорной зоне, из-за небывалого снегопада введен режим чрезвычайной ситуации. Там создан штаб, который координирует действия коммунальных и экстренных служб.

Небывалый снегопад и метель с небольшими перерывами идет на Кубани с понедельника. В итоге почти на сутки прекратил работу аэропорт Краснодара. Вылеты и прием лайнеров в воздушной гавани были возобновлены только сегодня в 07.00 утра. Также в крае прерывалось железнодорожное сообщение.

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать на территории края до конца этой недели.