Репортеры "СОЮЗа" выясняли, как живется в пригородах Москвы и Минска

Замкадье - так в просторечии называют местность, "окружающую" столицы России и Беларуси. Журналисты "СОЮЗа" на себе испытали, что значит быть "замкадышем". И пришли к выводу, что это даже круто.

За МКАД жизнь есть, и она сегодня ничуть не хуже, чем в столице. Сергей Мальгавко / ТАСС

Как в России

В последние годы Москва сильно разрослась, а с присоединением к ней новых территорий в 2011 году общая площадь российской столицы увеличилась почти в два с половиной раза. Порой даже сложно определить, является ли тот или иной новый район Москвой. Или же это уже все-таки классическое замкадье?

Вот, например, Некрасовка - это еще Москва или уже подмосковные Люберцы? А Троицк, что в двадцати километрах от кольцевой дороги, хотя формально Новая Москва, но ведь типичное Подмосковье?

Сам я родился и живу в классическом замкадье - в районном центре Раменское, который находится в тридцати километрах от МКАД. Это на юго-восток от столицы. К слову, отсюда рукой подать до построенной не так давно ЦКАД. И плюсов в своем проживании именно здесь вижу, честно говоря, гораздо больше, чем минусов.

Начнем с самого зримого - с инфраструктуры. Давно канули в Лету те времена, когда за продуктами, хорошей одеждой и техникой надо было ехать в столицу. Сегодня в подмосковных городах в изобилии самые разно­образные сетевые магазины, где без особых проблем можно купить практически все, начиная с йогурта и заканчивая холодильником...

Пандемия, когда весомая часть нашей жизни перешла в онлайн, еще больше стерла различия между столицей и областью. К вашему подъез­ду доставят абсолютно все! Правда, это дороже на 100-200, а иногда 400 рублей.

Огромным плюсом является то, что в пределах пяти-десяти минут ходьбы в моем распоряжении сразу четыре сетевых продуктовых магазина. А еще гипермаркет в шести минутах езды. Теперь мне для покупки сверл, шурупов, краски нет нужды идти в строймаркет: все это я могу купить на строительном рынке на окраине городка (пять минут на машине) или в старом добром хозмаге, до которого тоже пять минут, но пешком.

Плюсы жизни за МКАД - чистый воздух, современная инфраструктура, возможность уединиться, а из минусов - слишком долгий путь домой по пробкам и скучная культурная жизнь

Конечно же, главный плюс - природа! Лично мне всего десять минут хода до прекрасного соснового леса, который "уходит" в сторону Шатуры. А еще под боком - городской лесопарк. Отсюда и целебный воздух - москвичи, которые бывают у меня в гостях, это сразу замечают.

А минусы? Они тоже имеются.

Первый - трудности с дорогой. И хотя позабыты времена, когда сиденья в электричках были деревянные, а печки в вагонах работали "через одну", сейчас, чтобы добраться до дома, требуется более часа в лучшем случае. Впрочем, скоро на моем направлении появится скоростной диаметр, который и время в пути сократит, и комфорта добавит.

Да, в Подмосковье нет такого количества брендовых магазинов, как и ресторанов с изысканной кухней. Нет такой насыщенной культурной жизни. Хотя антрепризные спектакли и концерты популярных исполнителей в местном ДК идут регулярно… Хочу сказать спасибо пандемии и за то, что многие культурные мероприятия можно было посмотреть онлайн. Пандемия подтолкнула москвичей к тому, чтобы пристальнее взглянуть на подмосковную недвижимость. Купить однокомнатную квартиру в панельном доме в моем городе можно за 3-3,5 млн рублей. В Москве же за нее придется выложить шесть и более миллионов. То же самое с арендой - в тридцати километрах от МКАД арендовать хорошую однушку в новом доме можно за 20-25 тысяч рублей, в Москве дешевле 35-40 тысяч вы такую квартиру не найдете.

Одним словом, за МКАД жизнь есть, и она сегодня ничуть не хуже, чем в столице. А на мой взгляд, человека, который родился, вырос и живет в Подмосковье, значительно лучше. К слову, население подмосковного региона, по данным Росстата, на начало 2021 года составляет 7,7 млн человек.

Как в Беларуси

Еще лет 30 назад поселок Колодищи, что километрах в десяти от Минской кольцевой автодороги, представлял собой довольно типичное поселение: серая частная застройка с садами и огородами разместилась по обе стороны одноименной железнодорожной станции на линии Минск - Москва. И только ближе к магистральному шоссе в военном городке имелось несколько жилых пятиэтажек с продуктовым магазином.

Добраться туда можно было из Минска на электричке либо полчаса с гаком трястись в автобусе. С недавних пор ситуация начала меняться, и мы с женой, мечтавшие перебраться в деревню, но работать в городе, посмотрели на Колодищи другими глазами. Поменяли городскую квартиру на недостроенный коттедж в отдаленной части поселка и теперь об этом ничуть не жалеем.

За последние лет десять сама столица "подобралась" ближе к провинции. Метро, многоэтажная застройка с торговыми центрами вышли за МКАД в нашу сторону. Почти все пригородные автобусные маршруты (их в Колодищах несколько) стали городскими, плюс маршрутное такси. Так что в центр Минска можно добраться всего за 45-50 минут.

Центральная улица поселка стала четырехполосной магистралью со светофорами и теперь служит пограничной полосой: с одной стороны - частная застройка, с другой - 5-9-этажки, высотка бизнес-центра, креативные магазины. А еще школа, банк, аптеки, автосервисы. Вдоль магистрали проложена велодорожка, которая ведет в сосновый лес. А еще километрах в трех начинается заповедная природная территория.

Наш дом находится в малоэтажной коттеджной застройке, что по другую сторону железной дороги (кстати, сейчас над ней строится эстакада). Да, ехать сюда чуть дольше, автобусных маршрутов меньше, но есть и преимущества. Не гремит лифт, никто в выходной не сверлит дрелью стену. Есть земельный участок, можно посидеть у мангала со стаканом томатного сока. Даже в эти снежные дни улицы расчищены. Газ избавляет от возни с печкой. Бытовые отходы раз в неделю забирает специальная машина. Связь, интернет - без проблем. Известная торговая сеть открыла рядом гипермаркет, и теперь за разносолами далеко ехать не надо. Хватает в округе и магазинов стройматериалов, а если нужна бытовая техника или мебель, заказываем по интернету, причем за привоз денег не берут.

Огороды здесь практически никто не сажает, но зато в каждом дом доме держат собаку или кошку. И еще есть газон - это как визитная карточка домовладельца. Однако нет-нет да и прорежутся крестьянские корни! Сосед-юрист завел полдесятка кур. Учитывая стоимость курятника, напоминающего гостевой домик в миниатюре, яйца по цене получаются, видимо, золотые. Но, говорит, душа просит. Вот и я порой думаю: не завести ли мне козу? Или кроликов? Травы от кошения газона получается прилично, чего ж ей пропадать?

Хотя, конечно, есть в таком образе жизни и оборотная сторона. Автобус ходит не так часто по сравнению с Минском и заканчивает работу относительно рано, да и остановка не так уж близко. Поэтому практически в каждой семье - машина. Для работы в доме и на участке нужны время и силы. И материальные затраты на содержание дома выше городских. Но все же плюсов гораздо больше. Так что многие минчане мечтают найти свой уютный уголок за кольцевой дорогой. Кстати, к 2025 году до 40% жилья, возводимого в Беларуси, будет приходиться на усадебную застройку.