Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл "серьезно вредит стране".

По словам бывшего хозяина Белого дома, пока во главе партии такие люди, она не сможет быть уважаемой и сильной. "У него нет политической интуиции, мудрости, умения и личных качеств. Митч - мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют", - цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Макконнелл возложил на Трампа ответственность за события в Вашингтоне шестого января. Тогда сторонники главы государства ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению результатов президентских выборов.

По словам Трампа, в 2020 году на выборах в Кентукки он поддержал кандидатуру Макконнелла, и тот смог переизбраться в сенат. Сейчас же экс-президент США очень жалеет об этом. "Как быстро он (Макконнелл) обо всем забывает!" - резюмировал политик.