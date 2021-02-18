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18.02.2021 14:15
Рубрика: Общество

У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь

Текст: Татьяна Воробьева

У двоих жителей Тюменской области, которых ранее госпитализировали в Тобольск с подозрением на гаффскую болезнь, предварительный диагноз подтвердился.

Фото: Vladimir Sukhachev / Isock
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"У обоих пациентов - алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия. Диагноз выставлен коллегиально на основании клинической картины и результатов эпидемиологического расследования", - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, подчеркнув, что отравление наступило после употребления в пищу зараженной рыбы, как и предполагалось изначально.

Мужчин перевели в токсикологическое отделение ОКБ№2 в Тюмень. На лечение оба реагируют хорошо: показатели организма, которые из-за токсина превышали норму в десятки тысяч раз, сейчас уже существенно снижаются.

"Проводится симптоматическая терапия, направленная на стабилизацию состояния человека. И динамика положительная", - отмечают в депздраве.

В деревню Ишменева, откуда поступили пациенты, выехала бригада медработников из шести человек: педиатр, терапевт, фельдшер и три медсестры (на месте также работает фельдшер). Всех местных жителей осмотрят, возьмут анализы.

Кстати, Ишменева входит в состав Ачирского сельского поселения: именно здесь в 2019 и 2020 годах была вспышка гаффской болезни после того, как местные употребили в пищу пойманную в озере Андреевское рыбу.

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