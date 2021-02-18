Новости

Тим Бёртон снимет сериал-спин-офф "Семейки Аддамс" про Уэнзди 13:06
Лия Ахеджакова вспомнила о совместной работе с Андреем Мягковым 12:50
Трейлер экранизации Mortal Kombat заранее слили в Сеть 12:17
Стали известны обстоятельства смерти Андрея Мягкова 11:55
Барбара Брыльска прокомментировала смерть Андрея Мягкова 11:46

Светлана Немоляева о смерти Мягкова: "Ушел и целый кусок моей жизни"

Новости
    18.02.2021, 12:12
Текст:   Олег Усков

Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева, работавшая с Андреем Мягковым на комедиях Рязанова "Гараж" и "Служебный роман", отреагировала на смерть коллеги. Назвав его "удивительным актером, который мог сыграть всё".

"Весть о кончине Андрюши меня очень расстроила. Ведь с ним ушел и целый кусок моей жизни", - сказала Немоляева в комментарии РИА Новости. Она добавила, что съемки "удивительного и до сих пор любимого фильма "Служебный роман" - незабываемое время". А некоторые ленты, в которых снялся Мягков, в частности "Ирония судьбы", - это шедевры, которые "до сих пор идут, до сих пор востребованы и любимы".

При этом Светлана Владимировна подчеркнула, что Мягков был "совершенно отдельной фигурой в театре и кино", поразительным артистом. "Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист", - отметила Немоляева.

Андрея Мягков умер сегодня ночью на руках у жены. Предварительной причиной смерти актера названа острая сердечная недостаточность.

Ранее на уход коллеги отреагировала его партнерша по "Иронии судьбы", польская актриса Барбара Брыльска.

Новости

Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова 11:13
Умер Андрей Мягков 10:36
Официально: Disney закрыл новые "Утиные истории" после третьего сезона 10:27
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 17.02.2021
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 17.02.2021
"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной" 17.02.2021
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 17.02.2021
⧣ утраты
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Найден мертвым оператор "Войны и мира" Бондарчука Аветис Зенян 17.02.2021
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 16.02.2021
Умер актер из сериала "След" Олег Валкман 13.02.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 17.02.2021
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 17.02.2021