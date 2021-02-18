Светлана Немоляева о смерти Мягкова: "Ушел и целый кусок моей жизни"

Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева, работавшая с Андреем Мягковым на комедиях Рязанова "Гараж" и "Служебный роман", отреагировала на смерть коллеги. Назвав его "удивительным актером, который мог сыграть всё".

"Весть о кончине Андрюши меня очень расстроила. Ведь с ним ушел и целый кусок моей жизни", - сказала Немоляева в комментарии РИА Новости. Она добавила, что съемки "удивительного и до сих пор любимого фильма "Служебный роман" - незабываемое время". А некоторые ленты, в которых снялся Мягков, в частности "Ирония судьбы", - это шедевры, которые "до сих пор идут, до сих пор востребованы и любимы".

При этом Светлана Владимировна подчеркнула, что Мягков был "совершенно отдельной фигурой в театре и кино", поразительным артистом. "Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист", - отметила Немоляева.

Андрея Мягков умер сегодня ночью на руках у жены. Предварительной причиной смерти актера названа острая сердечная недостаточность.

Ранее на уход коллеги отреагировала его партнерша по "Иронии судьбы", польская актриса Барбара Брыльска.