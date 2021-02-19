Число жертв непогоды в США увеличилось до 34 человек

Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 34. Больше всего их в Техасе, где холода стали причиной гибели 20 человек. Об этом сообщил телеканал CBS.

"Из-за снежной бури около 300 тысяч жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тысяч из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Непогода заставила отменить свыше двух тысяч внутренних и международных авиарейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки. Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди.