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19.02.2021 13:41
Рубрика: Спорт

ФК "Локомотив" на своем сайте убрал из календаря матч КР с "Тамбовом"

Текст: Артур Нанян

Московский "Локомотив" на своем официальном сайте убрал из расписания игру 1/8 финала Кубка России по футболу против "Тамбова". Встреча должна была состояться 21 февраля на арене "красно-зеленых" в Черкизово.

"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом

"Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы: долги по зарплатам составляют более 150 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что команда отказалась от участия в Кубке страны и начала процедуру банкротства. В то же время клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны организации.

Отмечалось, что средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов "дорожной карты", среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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