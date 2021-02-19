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19.02.2021 07:15
Рубрика: Общество

Мясников развеял популярный миф о кофе

Текст: Алексей Иванов

Страдающие сердечными заболеваниями люди могут пить кофе так же, как и здоровые, вреда от этого не будет. Таким мнением в эфире телеканала "Россия 1" поделился главный врач московской городской клинической больницы № 71 имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников, передает РИА Новости.

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По его словам, проводились исследования, результаты которых показали: потребление кофе в разумных пределах снижает риск возникновения инфарктов, мерцательной аритмии.

Нормальным считается выпивать две-три чашки кофе в день. В то же время людям, имеющим проблемы с печенью, дозу можно увеличить и до четырех чашек. Как отметил Александр Мясников, кофе оказывает целебное воздействие на этот орган. Ранее учеными также фиксировалось положительное влияние этого напитка при подагре, остеопорозе и болезни Паркинсона.

Вместе с тем, как уже писала "РГ", другое недавнее исследование показало: регулярное потребление кофе снижает количество серого вещества в мозге. Впрочем, эффект оказался непродолжительным, а ученые не смогли сделать однозначный вывод о том, что кофе вреден для мозга.

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