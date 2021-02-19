Каравай и паспорт с местной пропиской: как Новозыбков встречал Гагарина

Уникальные фотографии Юрия Гагарина в редакцию "Российской газеты" прислал юрист и историк Александр Дудников. Сам он родом из Новозыбкова Брянской области. И снимки из личного архива Александра связаны с приездом первого космонавта в этот город.

…28 мая 1966 года. Грядут выборы в Верховный Совет СССР. Юрий Гагарин - кандидат в депутаты по Смоленскому избирательному округу № 27, в который входили также Новозыбковский и Климовский районы. Юрий Алексеевич прилетел в Новозыбков, чтобы встретиться со своими избирателями.

- На фотографиях запечатлена встреча Гагарина в местном аэропорту. Эти снимки мне передал один знакомый. К сожалению, его уже нет в живых, - рассказывает Александр Дудников. - По воспоминаниям очевидцев, народу на аэродроме собралось тьма-тьмущая: официальные лица, жители, пионеры школы-интерната, дружина которой носит имя Гагарина. Ребята принесли большой портрет и плакат: "Слава первому космонавту!".

В 10 часов 14 минут на горизонте появился самолет. Когда он зарулил на стоянку и открылась дверь, раздалось мощнейшее "Ура!". Море цветов, хлеб-соль. Вручали каравай Гагарину сразу три Героя: Герой Советского Союза секретарь парторганизации швейной фабрики Василий Синицын, а также Герои Социалистического Труда председатель колхоза Сергей Халявин и свинарка Любовь Шупикова.

К Гагарину подбежали пионеры. И каждый старался передать свой букетик. "Девиз нашей дружины - "До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко", - хором рапортовали они.

В сопровождении эскорта мотоциклистов открытая машина с первым космонавтом направилась в Новозыбков, на городской стадион. Он вмещал семь тысяч человек. Место выбрали специально, чтобы как можно больше избирателей смогли пообщаться со своим легендарным кандидатом. По обе стороны дороги - живой коридор: учащиеся сельхозтехникума, рабочие станкостроительного завода, студенты пединститута, школьники…

Встреча в аэропорту Новозыбкова, май 1966 года

Вот что вспоминает руководитель клуба "Зыбчане" Константин Попов, с которым мы по краеведческим делам общаемся очень часто: "Со мной в пединституте учился однокурсник Коля Шполянский. Он был институтским фотографом, а отец его работал начальником местного аэропорта, поэтому он знал о приезде Гагарина лучше нас. Он сейчас живет в Израиле, и недавно я получил от него интересную фотографию, на которой тоже изображена встреча Гагарина в Новозыбкове. Глядя на нее, по крупицам вспоминаю, что было. Уже на стадионе я с вырванным клочком бумажки для автографа искал случая, чтобы подобраться к Гагарину. Кое-кто успел. Некоторые получили автограф, но шансов у меня, я понял, не было никаких. Меня милиция оттеснила, хотя сидел почти рядом с трибуной".

А это воспоминания о визите Гагарина в Новозыбков Анны Дмитроченко:

"Хорошо помню тот день. Я тогда училась в 9-м классе. Сначала мы, старшеклассники, стояли в начале улицы Ленина, примерно там, где сейчас памятник Дыбенко. Гагарин проехал мимо, мы ему все махали руками, кричали что-то восторженное. Потом побежали за машиной, которая ехала очень медленно. Нас все время оттесняли новые встречающие. Горожане стояли вдоль всей дороги, от аэродрома до стадиона. Гагарина хотелось увидеть каждому".

В Новозыбкове Юрию Алексеевичу вручили свидетельство, в котором написано: "Юрий Алексеевич Гагарин…является Почетным Гражданином г. Новозыбкова и Новозыбковского района Брянской области. Основание: "Решение восьмых сессий Новозыбковского городского и районного Советов депутатов трудящихся от 27 мая 1966 года".

А еще Гагарину вручили паспорт с постоянной пропиской в Новозыбкове по адресу: улица Вокзальная, дом 24, квартира 46. Правда, побывать в этой квартире Юрию Алексеевичу так и не довелось. Долгие годы здесь располагалась детская комната от школы № 4, где ученики делали уроки и играли в шахматы. В 90-е годы, когда началась приватизация, в "квартиру Гагарина" вселились жильцы.

Вот такая история вокруг фотографий из личного архива Александра Дудникова.

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