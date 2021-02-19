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19.02.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым

МЧС Республики Крым сообщило о возобновлении движения по Крымскому мосту в обе стороны после выпадения месячной нормы осадков. Но если в сторону Краснодара можно проехать всем без исключения видам транспорта, то в сторону Крыма - только жителям Керчи и лишь легковым автомобилям. При этом пост ГИБДД на Тамани будет пропускать на полуостров не более одной машины в пять минут.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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Ранее на территории пяти муниципалитетов полуострова - Белогорского, Ленинского, Кировского районов, Керчи и Феодосии - был введен режим угрозы природного ЧС. Он будет действовать по крайней мере до завтрашнего утра. И власти республики по-прежнему призывают автомобилистов не выезжать на дороги - особенно в сторону востока полуострова. Не стоит рисковать и жителям Кубани - учитывая, что перед Крымским мостом скопилось более 400 машин.

ФКУ Упрдор "Тамань" уточнило, что на 230-километровом участке от Горностаевки до Севастополя движение осуществляется в штатном режиме. Но местами машины едут по одной полосе, пока вторую убирает спецтехника дорожников.

- Есть ограничения движения на трассе "Таврида" от Белогорска до Керчи, - отметил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Всего от "Крымавтодора" и ФКУ Упрдор "Тамань" задействовано более 130 единиц техники.

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