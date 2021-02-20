Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья

При самостоятельном приеме витамина D без назначения врача следует остерегаться передозировки, а также обращать внимание на возможные аллергические реакции.

Последние порой возникают из-за различных добавок, которые производители добавляют для улучшения вкуса или внешней оболочки - сам витамин не аллергенен, пояснила телеканалу "360" терапевт Наталья Уклеина.

Вопрос обеспечения организма витамином D стал особенно актуальным в период пандемии COVID-19, когда выяснилось, что его недостаток связан с более тяжелым течением этого заболевания. По мнению терапевта Ларисы Алексеевой, главное здесь - соблюдать дозировку, безопасной суточной нормой считается 600 МЕ (Международная единица, используемая для измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности).

Медик подчеркивает: бесконтрольное применение любых витаминов противопоказано. В период пандемии прием витамина D без назначения врача оправдан с учетом соблюдения вышеназванной суточной нормы. Побочными симптомами от передозировки могут быть зуд кожи, головная боль и тошнота.

Как уже писала "РГ", недостаток витамина D в организме может привести ко многим нежелательным последствиям. Часто люди испытывают постоянную усталость, подавленное настроение, боль в мышцах. Другими симптомами могут быть выпадение волос, медленное заживление ран и даже размягчение костей (остеомаляция).