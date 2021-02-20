Попадет ли модель российского корабля в коллекцию LEGO

Молодой испанец с русскими корнями Алехандро де ла Фуэнте Шувалов в канун 60-летия полета человека в космос предложил оригинальный способ напомнить всему миру, кто был первым на "космических дорожках". Он обратился к соотечественникам со всего мира, ко всем, кто ценит вклад СССР и России в развитие космонавтики, с просьбой поддержать голосование за включение в знаменитую коллекцию LEGO модели космического корабля "Союз".

Алехандро увлекается моделями "Лего" для взрослых, связанными с космосом. "Стал искать советские или российские аппараты, чтобы собрать, но обнаружил, что их нет! Нашел лишь одну модель "Союза", которую поставили на голосование на сайте LEGO, - рассказал наш соотечественник. - Если модель наберет 10 тысяч голосов, ее запустят в производство.

Молодой человек развернул бурную деятельность, собирая голоса: обратился к друзьям, соотечественникам. Мало того, написал письмо министру науки Испании, первому и пока единственному в стране космонавту, в надежде на содействие.

"Советский Союз был первым почти во всем космическом: первый спутник, первый пилотируемый полет, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос…, - рассуждает де ла Фуэнте Шувалов. - Об этом почему-то сегодня некоторые предпочитают не вспоминать. Но история не должна подстраиваться под чьи-то сиюминутные политические интересы. Пусть справедливость будет восстановлена даже на уровне развивающих игрушек".

К слову, в Союзе российских соотечественников Испании и Андорры "РГ" рассказали, что проект уже поддержало Россотрудничество, Роскосмос, посольства России в Испании и Венесуэле, Ассоциация выпускников советских и российских ВУЗов, а также множество иностранных граждан, симпатизирующих России. На данный момент, за "Союз" - один из самых надежных ракет-носитель в мире, проголосовало около четырех тысяч человек.

Как присоединиться

Это можно сделать на странице официального сайта "LEGO IDEAS".

Подробная инструкция. На странице в правом верхнем углу нажать на ПОДДЕРЖКА (SUPPORT), появится окно "создайте учетную запись" (CREATE ACCOUNT). Нажмите на нее.

Сначала нужно ответить на вопрос о возрасте, после этого страница LEGO даст опцию "продолжить", используя аккаунт в FACEBOOK или GOOGLE, либо создать аккаунт с другим электронным адресом. В этом случае нужно заполнить поля: адрес электронной почты, пароль для нового аккаунта (придумать), дата рождения и страна происхождения. Когда эти данные будут введены, нужно принять условия LEGO.

Вам придет письмо на электронный адрес, где будет указан код, который необходимо ввести на странице, где вы находитесь. Затем выбираем себе имя пользователя, принимаем условия по защите личных данных и после этого автоматически возвращаемся на страницу ракеты СОЮЗ и снова нужно нажать на ПОДДЕРЖКА (SUPPORT). Все, вы проголосовали.