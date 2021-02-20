Renault отказалась от выпуска конкурента Lada Granta

В феврале 2020 года появилась информация о том, что Renault работает над субкомпактным седаном. По новым сведениям, компания отказалась от этих планов по причине непопулярности автомобилей этого сегмента.

Седан должен был появиться на индийском рынке, где, как известно, для машин габаритной длиной менее четырёх метров, действуют налоговые льготы.

Основой "бюджетника" должна была стать платформа CMF-A+, на которой созданы Renault Triber и Kiger, а также "паркетник" Nissan Magnite. Цена седана оказалась бы примерно такой же, как на кроссоверы - в районе 540-550 тысяч рупий (550-560 тысяч рублей).

Венкатрам Мамиллапалле, управляющий директор и генеральный директор Renault India, уверен, что сегмент малых седанов в скором времени может исчезнуть, поэтому разработка заведомо непопулярной модели не может являться рентабельным мероприятием.

Вместо этого Renault сосредоточится на развитии линейки кроссоверов, таких как Duster, Triber и недавно вышедшем на рынок Kiger.

В Renault India уверены, что со временем аналогичная ситуация будет с седанами C-класса: их вытеснят компактные кроссоверы.