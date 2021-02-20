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20.02.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Renault отказалась от выпуска конкурента Lada Granta

Текст: Константин Руссов
Фото: www.indianautosblog.com Фото: www.indianautosblog.com
Фото: www.indianautosblog.com

В феврале 2020 года появилась информация о том, что Renault работает над субкомпактным седаном. По новым сведениям, компания отказалась от этих планов по причине непопулярности автомобилей этого сегмента.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Седан должен был появиться на индийском рынке, где, как известно, для машин габаритной длиной менее четырёх метров, действуют налоговые льготы.

Основой "бюджетника" должна была стать платформа CMF-A+, на которой созданы Renault Triber и Kiger, а также "паркетник" Nissan Magnite. Цена седана оказалась бы примерно такой же, как на кроссоверы - в районе 540-550 тысяч рупий (550-560 тысяч рублей).

Венкатрам Мамиллапалле, управляющий директор и генеральный директор Renault India, уверен, что сегмент малых седанов в скором времени может исчезнуть, поэтому разработка заведомо непопулярной модели не может являться рентабельным мероприятием.

Вместо этого Renault сосредоточится на развитии линейки кроссоверов, таких как Duster, Triber и недавно вышедшем на рынок Kiger.

В Renault India уверены, что со временем аналогичная ситуация будет с седанами C-класса: их вытеснят компактные кроссоверы.

#Renault