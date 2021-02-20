Создатель McLaren F1 анонсировал "лучший суперкар для трека"

It’s nearly time to reveal the T.50s, the best driver’s car for the track. Watch the global reveal on Monday 22nd February at 17:00 GMT on the Gordon Murray Automotive website: https://t.co/7G2MDCZq1l – Driving perfection.#gordonmurrayautomotive #t50s #DarioFranchitti pic.twitter.com/9RRUGXnVrs — Gordon Murray Automotive (@PlanetGMA) February 19, 2021

Компания Gordon Murray Automotive на своей странице в Twitter опубликовала несколько изображений, которые посвящены суперкару GMA T.50s.

Фирма, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, покажет преемника McLaren F1 уже 22 февраля текущего года. В GMA называют T.50s лучшим автомобилем для трека.

Снаружи T.50s отличается от стандартного T.50 более агрессивным аэродинамическим обвесом с развитым "плавником" по центру и сниженной до 890 кг массой.

Трековый болид оснащается 700-сильным 3,9-литровым атмосферным мотором V12 от Cosworth. Двигатель стыкуется с 6-ступенчатой "механикой" Xtrac. Передачи теперь переключаются подрулевыми лепестками. Также доработана подвеска, тормозная система и система охлаждения.

Помимо этого, GMA T.50s получил гоночный салон со специальной передней панелью и с оригинальным рулевым колесом.

Известно, что тираж новой модели составит всего 25 экземпляров. Сборка машин запланирована на 2023 год. Напомним, дорожная версия GMA T.50 была продемонстрирована в прошлом году.