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20.02.2021 16:36
Рубрика: Легковые авто

Создатель McLaren F1 анонсировал "лучший суперкар для трека"

Текст: Валерий Карташов

Компания Gordon Murray Automotive на своей странице в Twitter опубликовала несколько изображений, которые посвящены суперкару GMA T.50s.

Фото: Пресс-служба McLaren.
Англичанин раздавил на парковке чей-то суперкар McLaren

Фирма, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, покажет преемника McLaren F1 уже 22 февраля текущего года. В GMA называют T.50s лучшим автомобилем для трека.

Снаружи T.50s отличается от стандартного T.50 более агрессивным аэродинамическим обвесом с развитым "плавником" по центру и сниженной до 890 кг массой.

Трековый болид оснащается 700-сильным 3,9-литровым атмосферным мотором V12 от Cosworth. Двигатель стыкуется с 6-ступенчатой "механикой" Xtrac. Передачи теперь переключаются подрулевыми лепестками. Также доработана подвеска, тормозная система и система охлаждения.

Помимо этого, GMA T.50s получил гоночный салон со специальной передней панелью и с оригинальным рулевым колесом.

Известно, что тираж новой модели составит всего 25 экземпляров. Сборка машин запланирована на 2023 год. Напомним, дорожная версия GMA T.50 была продемонстрирована в прошлом году.