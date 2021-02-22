В ближайшую среду компания Google снимет запрет на политическую рекламу на своих платформах, введенный после штурма Капитолия в январе. Как сообщает портал Axios, корпорация предупредила сегодня об этом своих партнеров.

После введения запрета рекламодатели не могли публиковать политический контент о выборах, кандидатах, инаугурации президента, процессе обсуждения импичмента экс-президенту США Дональду Трампу и беспорядках в Вашингтоне.

Отмечается, что для возобновления публикации рекламы необходимо использовать инструмент самообслуживания на портале Google Ads. Если она будет соответствовать всем остальным правилам, она будет допущена к распространению.