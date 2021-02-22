Какие автомобили успели подорожать в этом году в России

В начале года большинство производителей подняли цены на автомобили в России. В марте прогнозируется очередной всплеск повышений, связанный с увеличением утилизационного сбора. Попробуем разобраться с тем, как изменились прайс-листы уже сейчас.

Напомним, не так давно мы опубликовали свежий рейтинг самых дешевых автомобилей, продаваемых в России. Там отражены повышения цен на ходовые отечественные марки, производимые концерном АвтоВАЗ. Более прочих подорожал хэтчбек Lada Granta - на 44 с лишним тысячи, по остальным позициям прайсы подросли на 16-26 тысяч.

С начала года обновились ценники сразу на несколько популярных иномарок. Прайс-листы переписали сразу 29 производителей: премиальные бренды выросли в цене на 2,2 процента в среднем, массовые - на 1,9 процента. Мы не стали учитывать марки, которые подняли цены в конце прошлого года.

Практически на все модели Renault цены выросли на 0,8 - 5,4 процента. Меньше всех подорожал Logan - на 8 тысяч рублей (его сейчас можно купить начиная от 683 тысяч рублей), а более прочих - Duster производства этого года, на 22-47 тысяч в зависимости от комплектации, цена стартует от 912 тысяч рублей.

Подорожали и одни из самых ходовых иномарок - Kia. Прайс-листы выросли на популярные в России Rio, Rio X, Ceed, Ceed SW и K5. К примеру, на Kia Ceed, Kia Ceed SW и K5 ценник вырос на 10 тысяч. Ceed можно купить за 1 304 900 рублей минимум, Ceed SW - за 1 334 900 рублей, K5 - за 1 559 900 рублей.

Что касается другого популярного корейца - Hyundai - то и он успел отметиться подорожанием. Новый Solaris - от 805 000 рублей (подорожал на 15 тысяч к концу прошлого года), Creta - 1 097 000 рублей (дороже на 30 тысяч рублей), Sonata - 1 709 000 (сразу на 110 тысяч рублей), кроссоверы Tucson - 1 689 000 (на 10 тысяч рублей дороже), Santa Fe - 2 279 000 (на 50 тысяч плюсом).

Чешская Skoda отметилась удорожанием на 0,04 - 2,6 процента. Меньше других поднялись цены на Superb: до 0,3 процента (стоимость начинается от 2 029 000 рублей). Более прочих - на Kodiaq, 1,7 - 2,6 процента (минимальный ценник - 1 763 000 рублей).

Переписали прайсы и немецкие производители. Об изменении рекомендованных розничных цен на свои автомобили объявила и BMW Group Россия. Повышение коснется тех автомобилей, которые будут произведены после 1 марта. Подтвержденных заказов и предоплаченных автомобилей это не коснется. Средний рост прогнозируется на уровне 3,8 процента. На прежнем уровне сохранят свою стоимость купе и кабриолеты BMW 8 серии, а также BMW 8 серии Gran Coupe. Так, цена на BMW X1 начинается от 2 440 000 рублей (вместо 2360000 по данным на 1 января), BMW X5 - от 5 680 000 рублей (вместо 5 400 000 рублей), BMW X7 - от 7 400 000 рублей (вместо 7 020 000 рублей).

Подросли ценники и на Volkswagen: лифтбек Polo стал дороже на 1,6-3,4 процента (20-30 тысяч рублей, цена начинается от 907900 рублей), кроссовер Touareg - на 1,4 - 1,8 процента (72 тысячи, минимальная стоимость - 4 566 000 рублей).

Немецкие автомобили Audi также подорожали. В декабре седан A4 можно было купить за 2 460 000, (сейчас - 2 880 000 рублей, подорожал на 420 000), универсал А4 Allroad quattro можно приобрести начиная с 3 760 000 рублей (на 385 тысяч больше), A4 Avant подрос в цене на 310000 и стал стоить 2 850 000 рублей минимум. На 245 тысяч рублей подорожали купе А5 и и лифтбек A5 Sportback , новый ценник начинается от 3 080 000 рублей.

Повсеместно подорожания и у японцев. Почти на весь модельный ряд прибавила в цене Toyota. К примеру, на 56 тысяч подорожала Corolla (цена от 1 467 000 рублей), на 14 тысяч - Camry (от 1 793 000 рублей), на 87 тысяч - Highlander (от 3 861 000 рублей), на 174 тысячи - Land Cruiser 200 (от 5 412 000 рублей). Выросли цены почти на все модели Lexus: в частности, на 123 тысячи рублей подорожал RX (минимум 3 761 000 рублей), на 189 тысяч - GX (от 5 315 000 рублей), на 257 тысяч - LC (от 9 144 000 рублей).

У Honda на 1,3 - 2,4 процента изменился прайс на кроссоверы CR-V и Pilot. Первый подорожал на 30-60 тысяч рублей в зависимости от комплектации, второй - на 80-95 тысяч. Минимальная цена на CR-V начинается от 2 399 900 рублей, на Pilot - от 3 679 900 рублей.

На все модели Mazda, продаваемые в России, цены выросли на 30-105 тысяч рублей. Седан Mazda 6 теперь можно взять, как минимум за 1 665 000 рублей (то есть дороже на 30-50 тысяч рублей). Новенький компактный кроссовер CX-30 успел подорожать на 30-45 тысяч и достичь минимальной цены в 1 650 000 рублей. Вседорожник CX-5 подрос в стоимости на 50-80 тысяч (1 759 000 рублей минимум), а CX-9 - на 55-105 тысяч, до 3 018 000 рублей минимум.

У Infiniti выросли в цене два кроссовера. На компактный QX50 прайсы выросли на 170-280 тысяч рублей (прирост в 4,2 - 8,7 процента, цена начинается от 3 390 000 рублей), полноразмерный QX80 - в среднем на 200 тысяч (3,2 - 3,4 процента, цена от 5 890 000 рублей).

Есть ли автомобили, которые подешевели за последние недели? Как ни странно, да. Правда, касается это отдельных моделей и спецпредложений. К примеру, у Citroen на прежнем уровне осталась цена на компакт C3 Aircross, седан C4 и кроссовер C5 в ряде комплектаций стали доступнее на 60 - 130 тысяч. Есть и подорожавшие на 2,2 - 6,9 процента модели.