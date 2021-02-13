Топ-10 самых дешевых автомобилей в России

"Российская газета" подготовила очередной рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране. Предыдущий топ-10 был опубликован в ноябре, после нового года ситуация на рынке изменилась. Некоторые игроки ушли с него, все производители скорректировали цены.

В частности, с российского рынка ушла японская марка Datsun: последний автомобиль этого бренда на сборочно-кузовном производстве Kalina был сделан в декабре. Всего на отечественных мощностях было произведено около 145 тысяч автомобилей Datsun. Дилеры до сих пор распродают остатки. Цены на Datsun on-Do начинаются от 531 тысячи рублей, на Datsun mi-Do - от 554 тысяч. Но в февральский рейтинг мы их включать не стали.

Похожая ситуация и с автомобилями Lifan. Холдинг был признан банкротом. Но популярные в России легковушки этого бренда по-прежнему доступны у дилеров. Цена на Lifan Solano II с учетом спецпредложений на модели 2018 года выпуска начинается от 553 602 рублей.

Февральский топ-10 выглядит следующим образом:

1. Седан Lada Granta - 499 900 рублей;

2. Лифтбек Lada Granta - 521 900 рублей;

3. Универсал Lada Granta - 528 900 рублей;

4. Хэтчбек Lada Granta - 545 500 рублей;

5. Niva Legend 3-дверный - 599 900 рублей;

6. Lada Granta Cross - 615 900 рублей;

7. Универсал Lada Largus - 668 900 рублей;

8. Хэтчбек Lada Xray - 679 900 рублей;

9. Седан Renault Logan - 683 000 рублей;

10. Хэтчбек Renault Sandero - 697 000 рублей.

Таким образом, четверка наиболее доступных по цене автомобилей не изменилась по содержанию, сменились лишь позиции: хэтчбек по сравнению с ноябрем опустился со 2 на 4 место. Автомобили АвтоВАЗа по-прежнему остаются самыми доступными: все модели из рейтинга выпускаются именно здесь.

Цены изменились за три месяца заметно. Более прочих по сравнению с предыдущим рейтингом подорожал хэтчбек Lada Granta - на 44 с лишним тысячи. Цены на другие автомобили АвтоВАЗа из рейтинга изменились не так сильно: на 16 - 26 тысяч.

Несмотря на слухи о том, что из-за слабого спроса хэтчбек могут снять с производства, по-прежнему в топе остается Lada Xray.

С уходом Datsun на свободные места в десятке вошли Lada Granta Cross и Renault Sandero (самый дорогой в десятке, раньше он был на 12 месте).

По-прежнему доступен хитовый универсал Lada Largus. К слову, в начале года он пережил рестайлинг и по всей видимости в ближайшее время цена на него вырастет.

Niva Legend в рейтинге - это все та же Lada 4x4 в обновленной версии, подорожавшая на 18 тысяч рублей. В начале февраля производитель объявил о старте продаж более дорогого и комфортного варианта внедорожника - Niva Travel (рестайлингового Chevrolet Niva), чья базовая комплектация начинается от 747900 рублей.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы пользуемся данными официальных прайс-листов и учитываем только прямые скидки, предоставляемые производителями.