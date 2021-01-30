На "икс-дизайне" поставят "крест". Эксперты рассказали о будущем АвтоВАЗа

АвтоВАЗ стоит на пороге больших перемен: на предприятии сменился шеф-дизайнер, а все новые модели Lada перейдут на одну платформу с румынской Dacia. Таким образом, тольяттинский автогигант со временем может лишиться собственной инженерно-конструкторской базы, превратившись в региональную сборочную площадку Группы Renault.

АвтоВАЗ: мы его теряем

АвтоВАЗ уже давно сложно назвать исконно российским автопроизводителем, ведь почти 10 лет на нем выпускаются не только иномарки (Renault Logan и Sandero, а ранее - Nissan и Datsun), но и модели Lada, созданные на иностранной платформе (Largus и Xray).

Неудивительно, что концерн Renault, который сегодня контролирует тольяттинский автогигант, продолжает планомерно усиливать свое влияние на развитие предприятия и разработку новых моделей Lada.

Так, недавно Группа Renault представила новый стратегический план под названием "Ренолюция" (Renaulution), который предполагает объединение российской Lada и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации.

АвтоВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти. Как заявляют в Renault, глобальная цель - раскрыть потенциал Lada и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, выходящими за рамки существующих рынков и сегментов.

По мнению руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, модели, являющиеся наследием конструкторской школы АвтоВАЗа, утратили актуальность. Очевидно, что унификация с Dacia позволит развивать модельную линейку, лучше отвечающую потребностям времени. Самостоятельно создать актуальную платформу в Тольятти невозможно по ряду причин, и техническая унификация - оптимальное решение.

"Думаю, что за четыре года до полноценного запуска новой платформы, инжиниринговая база АвтоВАЗа еще больше интегрируется в Группу Renault, и российские конструкторы смогут принимать участие в совместных разработках Lada и Dacia. Однако вполне вероятно, что количество российских поставщиков снизится, а основная работа российских инженеров на месте будет сводиться к адаптации платформы для российского рынка", - рассуждает консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко.

Неуместная "Веста"

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Согласно плану, АвтоВАЗ к 2025 году выпустит четыре новых модели, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году.

Уже известно, что новая Niva, которая будет базироваться на платформе CMF-B, получит две версии - с компактной и удлиненной колесной базой. При этом производство нынешнего поколения Lada Niva планируется продолжать вплоть до 2026 года. Что касается нового среднеразмерного кроссовера от Lada, то им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, концепт которого был недавно представлен.

Кроме того, на 2023 год запланированы две модели В-класса - по неофициальным данным, это новое поколение Lada Granta в кузовах "седан" и "универсал", разработанное на базе третьей генерации Logan/Sandero. А вот модель Lada Vesta ждет лишь рестайлинг в 2022 году, но в перспективе, судя по всему, она должна быть снята с производства, уступив место новым моделям Lada на платформе CMF-B. Также АвтоВАЗ отказался от разработки фургона Lada Van, который, как предполагалось ранее, станет перелицованной версией Renault Dokker.

"С одной стороны, новая стратегия АвтоВАЗа отвечает рыночному "кроссоверному" тренду, да и Россия с ее низким качеством дорожной сети активно этот вектор принимает. С другой стороны, Lada всегда была наиболее бюджетным брендом, а легковые автомобили при прочих равных дешевле кроссоверов. Определяющим критерием для отечественной марки является цена, а не актуальность форм-факторов - достаточно посмотреть на статистику продаж, верхние строки которой стабильно занимают легковые модели Lada. Поэтому именно ценовая политика определит успешность запланированных изменений", - комментирует Антон Серков.

Крест на "Икс-дизайне"

Стоит отметить, что недавно на АвтоВАЗе сменился шеф-дизайнер марки Lada - им стал Жан-Филипп Салар, который последние пять лет отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России).

В связи с этим можно ожидать, что новые модели Lada уйдут от фирменного "Икс-дизайна", разработанного его предшественником Стивом Маттином. Кстати, по слухам, он покинул АвтоВАЗ именно из-за разногласий с новым главой Renault Лукой де Мео в видении дизайна российском марки. Об отказе от X-образного стиля красноречиво говорит свежий эскиз новой Niva, которая заметно отличается от представленного в 2018 году концепта Lada 4x4 Vision.

По мнению Антона Серкова, на "икс-дизайне" поставят "крест" в угоду унификации с румынскими собратьями, что, впрочем, вряд ли существенно отразится на покупательском интересе.

"Само собой, новый шеф-дизайнер привнесет в разработку Lada свое видение и стиль, однако я думаю, что различия в дизайне между Lada и Dacia будут сохраняться", - говорит Иван Кондратенко.

Действительно, учитывая, что платформа CMF-B уже используется для нового поколения Dacia Logan и Sandero, которые в нашей стране появятся под брендом Renault, сильная схожесть моделей Lada и Renault может привести к внутреннему "каннибализму".

Известно, что до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Однако даже в случае усиления внутренней конкуренции АвтоВАЗ вряд ли утратит лидерские позиции в нашей стране, оставаясь в более низком ценовом сегменте.

Как считает Иван Кондратенко, на российском рынке Lada будет продолжать позиционироваться как народный автомобиль, и ее цена будет самая низкая среди моделей Группы Renault. В свою очередь, модели Renault будут, скорее, дополнять линейку Lada, предлагая более дорогие варианты оснащения и опций.

"Внутренняя конкуренция, безусловно, усилится, ведь модели Lada станут фактически "двойниками" Renault. Такая ситуация для рынка не нова - достаточно взглянуть на бренды Hyundai/Kia или Volkswagen/Skoda.

Потребитель получает отчасти иллюзорный выбор, вне зависимости от результатов которого производитель продает один из своих товаров. Renault в этом тандеме будет отдана роль флагмана, а Lada, копируя Dacia, будет вариантом попроще. Успех этой схемы и сохранение лидерских позиций АвтоВАЗа весьма вероятны, но зависят в большей степени от ценовой политики. Ведь у Lada остается главная миссия - сохранение позиций народного автомобиля", - резюмирует Антон Серков.