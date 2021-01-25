Lada не будет выпускать Van - клона провалившегося Renault Dokker

В рамках подписанного с Минпромторгом специнвестконтракта АвтоВАЗ должен был начать производство модели, которая в официальных списках значится как Lada Van. Проект почти закрыт, и давать ему рестарт никто не собирается.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Русский автомобиль". Правда, с оговоркой, что окончательное решение по проекту должно быть принято до конца 2021 года. Однако надежды на возобновление работ по нему практически нет: 90 процентов из ста, что Lada Van будет положен на полку.

Lada Van должен был стать более доступной альтернативой Renault Dokker, который вышел на отечественный рынок в конце 2017 году и уже в 2019-ом покинул Россию, найдя за весь период продаж примерно 4.8 тысячи покупателей.

Отмечается, что процент локализации Lada Van был бы небольшим, что напрямую повлияло бы на стоимость "каблучка". И в таком случае козыри модели - увеличенный объём по сравнению с Lada Largus грузового пространства и оригинальный иск-стиль (по поводу этого пункта, конечно, есть сомнения) - свелись бы на нет.

Но зато у АвтоВАЗа скоро появится обновлённый Lada Largus: продажи универсала стартуют в марте 2021 года.