Голосование на платформе "Активный гражданин" собираются запустить 24 февраля. На Лубянку предлагают вернуть фигуру Феликса Дзержинского, либо установить новый памятник - Александру Невскому.

Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. 1977 год. Фото: В. Егоров и А. Стужин / ТАСС

Памятник революционеру и основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому работы Евгения Вучетича появился на Лубянской площади в 1958 году. В 1991-м фигура была сброшена с пьедестала, а позднее перемещена в парк Музеон.

Разговоры про возвращение Железного Феликса на прежнее место возникают не первый раз. Об этом еще в начале 2000-х говорил прежний мэр Москвы Юрий Лужков, но от идеи отказались из-за негативной реакции общественности. В 2014-м председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренев говорил ТАСС, что вопрос о возвращении памятника Дзержинскому рассматривается уже 12 лет, но "не надо сейчас поднимать волну".

На этот раз инициативу проявила организация "Офицеры России".

Мнения по поводу возможного возвращения статуи Дзержинского на Лубянку разделились. Так, например, идею поддержали писатели Александр Проханов и Захар Прилепин.

- Монументу должны отдавать честь все или подавляющее большинство, - говорит москвовед и писатель Рустам Рахматуллин. - Но монумент Дзержинского - это монумент партийный, фракционный. Уже поэтому он не должен вернуться. Церковная точка зрения насчет возврата этого памятника тоже ясна. А когда высказывается церковь, лучше остановиться.

Против памятника Александру Невскому церковь вряд ли станет высказываться. Но с Александром Невским связано скорее другое место - соседняя Манежная площадь. В 1880-х годах тут была поставлена часовня Александра Невского, напоминающая часовню-памятник Героям Плевны у Ильинских ворот. Она сохранилась, а часовню Александра Невского сломали в 1922-м.

Одним из альтернативных вариантов называется памятник царю Ивану III, а в 2014-м говорили про великого князя Ивана Калиту. Также есть предложение восстановить Никольский фонтан, который с 1835 года находился в центре площади ровно через сто летбыл демонтирован. Фонтан перенесли в Нескучный сад, он действует до сих пор.

- Мой коллега Константин Михайлов говорит, что возвращение фонтана может стать частью ретроразвития площади, когда можно было бы воссоздать китайгородкую стену и башню Никольских ворот, - отмечает Рустам Рахматуллин. - Но это романтическое предложение, не связанное с монументалистикой. Возражения по поводу этого варианта связаны с тем, что изменился масштаб площади. И это действительно так.

С градостроительной точки зрения, фигура Дзержинского имела значение острой стелы, которая нужна площади. В таком случае в ее центре могла бы появиться именно стелла, а не памятник человеку. Сам Рахматуллин предлагает перенести в центр Лубянской площади памятник первопечатнику Ивану Федорову 1909 года, который стоит сейчас рядом с площадью, у Третьяковского проезда:

- Его фон безнадежно испорчен, место убито. При этом сам монумент готов и является выдающимся художественным произведением. Посвящен бесспорной и политически неокрашенной фигуре, которой могут отдать честь все.

При кажущейся камерности, памятник Федорову довольно крупный и потом это гений места, ведь печатный двор располагался на Никольской улице, которая выходит на Лубянскую площадь.

- На первый взгляд, кажется, что площадь посвящена государственности, безопасности. Но рядом Детский мир и Политехнический музей. После благоустройсва участок, где была круглая клумба на месте монумента Дзержинскому, приобщили именно к Политеху, где отражена и тема книгопечатания, - напоминает Рахматуллин.