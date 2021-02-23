Госдеп: США выступают против "Северного потока - 2" по соображениям геополитики

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2" исключительно по геополитическим соображениям. Это признал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Журналисты попросили чиновника уточнить, с какой именно точки зрения - "геополитической, экономической, моральной" - проект газопровода не устраивает Вашингтон.

"Мы говорим в плане геополитики. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России, тем рычагом влияния на некоторых наших самых близких союзников и партнеров в Европе ", - заявил Прайс (цитата по ТАСС).

По его словам, Вашингтон продолжит следить за организациями, причастными к проекту, на предмет введения санкций.

В понедельник США внесли судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2", а также его собственника - компанию "КВТ-Рус", в еще один санкционный список.

Первые ограничительные меры против "Фортуны" и "КВТ-Рус" были введены 19 января - еще администрацией Дональда Трампа. Это было сделано в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Новые ограничения касаются закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Каких-либо пояснений относительно дополнительных практических последствий этого шага американский Минфин не приводит.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается баржа "Фортуна" и вспомогательные суда. В воскресенье компания Nord Stream 2 AG обратилась к немецкому регулятору с запросом о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах.

В пятницу заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что проект "Северный поток - 2" будет реализован. По его словам, сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных.