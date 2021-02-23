Ученые из Ставропольского края и Ростовской области собрали из фрагментов череп гиппариона - трехпалой лошади, жившей в регионе около 9 миллионов лет назад. Материал им передал директор Спасского песчаного карьера, где за последние два с половиной года удалось обнаружить столько останков вымерших животных, что можно было бы... открыть целый зоопарк.

- В Спасском карьере всего за несколько лет были обнаружены следующие ископаемые формы: киты цитотерии, различного рода тюлени, дельфины, рыбы. А из наземных позвоночных животных - черепахи, антилопы и другие газели, трехпалые лошади гиппарионы, древние носороги, бугорчатозубые мастодонты, олени, жирафы, - рассказал "РГ" ставропольский палеонтолог Владислав Волокитин.

Началось все с того, что в сентябре 2018 года экскаваторщик нашел в карьере бивень хоботного животного. Находку он отдал в музей школы N 5 в поселке Спасском, рядом с которым и разрабатывают карьер. После этого были и другие находки. Среди костей удалось определить бивень и зубы давно вымершего мастодонта Борсона и фрагменты скелета двух видов ископаемых китов Сарматского моря. Тогда карьером и заинтересовались палеонтологи.

- По-видимому, из первичного места захоронения речной поймы кости наземных животных во время паводков относило бурным потоком древней реки к дельте, где и происходила их окончательная консервация. Поэтому материал из Спасского местонахождения дошел до нас очень разрозненным, целые кости редки, - отметили в Ставропольском государственном музее-заповеднике.

Тем значительнее стала находка практически целого черепа гиппариона.

- Для палеонтологии эта находка представляет огромную ценность, потому что на территории Северного Кавказа удается отыскать лишь мелкие фрагменты скелетов либо разрозненные зубы гиппариона. По своему облику эти лошади напоминали современных, но были меньшего размера - около 1,5 метра в холке, - сообщил Владислав Волокитин.

Череп поможет еще лучше узнать образ жизни этих животных, их внешний вид, пути миграции и другие особенности.