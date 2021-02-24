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24.02.2021 14:19
Рубрика: Легковые авто

Новый Mitsubishi Pajero Sport для России: стали известны двигатели

Текст: Константин Руссов
Компания Mitsubishi рассказала о технических характеристиках обновлённого Pajero Sport для российского рынка. В продаже рамный внедорожник появится в мае 2021 года.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Обновлённый Pajero Sport дебютировал летом 2019 года. В ходе рестайлинга автомобиль получил другие фары, решётку радиатора, фонари, передние крылья и капот.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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В салоне изменения заключаются в появлении 8-дюймового дисплея в приборной панели, нового мультимедийного комплекса с тачскрином аналогичного размера (в России он получит предустановленные сервисы Яндекс.Авто), а также изменении центральной консоли, кнопок на рулевом колесе и отделки.

Pajero Sport можно будет заказать с системой бесконтактного открытия и закрытия крышки багажника и широким спектром ассистентов, таких как система предупреждения об опасности наезда сзади, освещения поворотов, предотвращения столкновений при парковке, помощи при спуске, смягчения последствий лобового столкновения.

Обновлённый внедорожник будет доступен в четырёх комплектациях с турбодизелем 2.4 литра, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 8-диапазонный "автомат", и в двух комплектациях с бензиновым мотором 3.0 MIVEC в паре с автоматической трансмиссией. Другими словами, силовые агрегаты остались прежними.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Цены и подробности о комплектациях будут объявлены, вероятно, 2 марта - на премьере модели. Старт продаж Mitsubishi Pajero Sport "2021 намечен на май.

В настоящее время цена на дорестайлинговый Pajero Sport с дизелем на 181 л.с. и МКП начинается от 2 676 000 рублей, купить внедорожник с бензиновым 209-сильным мотором и АКП можно минимум от 3 303 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi