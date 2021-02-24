Появилось фото бампера обновленной Lada Vesta FL без камуфляжа

Изменения в решётке радиатора и обводах переднего бампера окажутся минимальными.

Если верить фото, опубликованному группой AvtoVAZ News, то рестайлинг переднего бампера будет номинальным: чуть изменятся места сопряжения с оптикой, так как фары будут новыми (будут комплектации с LED-оптикой), рисунок решётки радиатора и ниши под "противотуманки". Форма самих ПТФ тоже станет иной, похожей на суперэллипс (прямоугольник со скруглёнными углами).

У кросс-версии вместо пары ламелей "гриля" будут крупные соты - аналогичное решение можно наблюдать на обновлённом Lada Largus FL. Также "вседорожник" Vesta Cross получит иную нижнюю часть - ту, что находится под местом крепления номерного знака.

По неофициальной информации, Lada Vesta FL получит новый салон с другими дверными панелями, торпедо, центральной консолью, рулевым колесом.

Выход новинки на рынок запланирован на 2022 год.