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24.02.2021 13:16
Рубрика: Экономика

Акции "Норникеля" дешевеют после задержания директора фабрики в Норильске

Текст: Михаил Загайнов

Акции "Норникеля" продолжают дешеветь на Московской бирже после задержания директора Норильской обогатительной фабрики.

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По данным на 12:55 мск, бумаги компании стоят 25 914 рублей. При этом 19 февраля акции торговались на уровне 28 130 рублей.

Здание пункта перезагрузки руды Норильской обогатительной фабрики обрушилось 20 февраля. Погибли трое рабочих ООО "Норникельремонт", еще пятерых госпитализировали в Норильскую межрайонную больницу.

В среду СК задержал директора Норильской обогатительной фабрики. По версии следствия, руководитель предприятия знал об аварийной состоянии строения и при этом не принял мер, чтобы приостановить работы, выполнявшиеся с нарушением требований промышленной безопасности.

Ранее были задержаны также главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики, а также начальник цеха дробления руды и сотрудник строительно-ремонтного треста.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин назвал вероятной причиной обрушения нарушение техники безопасности.

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