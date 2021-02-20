Потанин назвал причину обрушения на Норильской обогатительной фабрике

Президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин прокомментировал ЧП на Норильской горно-обогатительной фабрике (входит в ГМК "Норникель"), сообщает ТАСС. Он заявил, что руководитель предприятия отстранен от занимаемой должности. По словам Потанина, авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности.

- Авария на Норильской обогатительной фабрике показывает, что усилий компании по предотвращению таких инцидентов недостаточно, - цитирует агентство совладельца "Норникеля".

Потанин пообещал ужесточить требования по промышленной безопасности на своих объектах, отметив, что им всегда уделялось серьезное внимание, и число подобных инцидентов неуклонно снижается.

Вкладываются серьезные средства, отметил он, но, видимо, этих усилий недостаточно. По словам Потанина, компания принимает на себя ответственность за случившееся и готова принять все меры, чтобы не допускать подобных ЧП в дальнейшем.

Напомним, обрушение здания пункта переработки руды и пешеходной галереи Норильской горно-обогатительной фабрики произошло сегодня утром. Как уточнили в СК, ранее в помещении были обнаружены дефекты опорно-строительных конструкций. ЧП произошло во время работ по укреплению помещения силами подрядной организации.

Под завалами оказались восемь человек, пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии в Норильскую межрайонную больницу, один скончался, поиски еще двоих продолжаются. К аварийно-спасательным работам привлечено 212 человек, 59 единиц техники. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в причинах произошедшего разбираются прокуратура и Ростехнадзор.