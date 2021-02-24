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24.02.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

Директора Норильской фабрики задержали после обрушения цеха

Текст: Ирина Штерман

Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу об обрушении здания пункта перезагрузки руды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следствием собраны доказательства, что директор предприятия знал об аварийном состоянии строения и при этом не принял мер, чтобы приостановить работы, выполнявшиеся с нарушением требований промышленной безопасности. Это и стало основанием для задержания.

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В СК отметили, что еще в 2018 году было получено заключение об ограниченно работоспособном состоянии несущих конструкций цеха. Выявленные дефекты было рекомендовано устранить до декабря 2020 года, но этого так и не было сделано.

Напомним, здание пункта перезагрузки руды Норильской обогатительной фабрики обрушилось 20 февраля, его жертвами стали трое рабочих ООО "Норникельремонт", еще пятеро госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу. В рамках расследования дела ранее задержаны главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики, а также начальник цеха дробления руды и сотрудник строительно-ремонтного треста.

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