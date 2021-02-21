Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске

После обрушения корпуса дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики задержаны четыре человека. Это 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер, 46-летний начальник дробильного цеха, а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", отвечающий за допуск сотрудников к работам.

Как удалось выяснить следователям, еще в июле 2018 года при проверке конструкций здания были обнаружены дефекты. Но необходимые в таких случаях строительно-ремонтные работы не были начаты своевременно. Теперь за свое бездействие задержанные лица ответят перед судом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, частичное обрушение конструкций дробильного цеха произошло утром 20 февраля. Под завалами оказались восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, еще четверых подняли спасатели. Один из пострадавших скончался в карете скорой помощи. Тела двоих рабочих нашли под завалами вечером.

Прокуратура начала проверки. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".