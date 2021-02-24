Калининградские ученые синтезировали наночастицы, которые могут стать одним из инструментов противораковой терапии. Невидимые глазу объекты, управляемые с помощью магнитного поля, способны убивать до 30 процентов раковых клеток лимфомы.

Речь идет о наночастицах на основе оксидов железа. Эти объекты в восемь тысяч раз тоньше человеческого волоса. Во время экспериментов исследователи помещали их в две разные питательные среды: с раковыми клетками и со здоровыми клетками.

Как выяснилось, магнитные наночастицы вызывают у раковых клеток окислительный стресс. Повышается количество свободных радикалов, которые повреждают больные клетки. Здоровые при этом остаются неповрежденными.

- Сегодня мы ведем поиск оптимальных характеристик для наших наночастиц, чтобы максимизировать их эффективность как инструмента для противораковой терапии, - рассказывает аспирант, научный сотрудник научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" Балтийского федерального университета имени Канта Станислав Пшеничников. - Подбираем состав, температуру, размер и так далее. В идеале наночастицы должны избирательно воздействовать на раковые клетки в организме человека.

Пока исследования идут в условиях in vitro, то есть в пробирках.