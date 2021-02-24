Власти Кубани обещают в течение трех лет полностью избавиться от долгостроев. Об этом шла речь на состоявшемся в прокуратуре края расширенном заседании коллегии, посвященном теме обманутых дольщиков.

Когда пять лет назад в Краснодарском крае проанализировали ситуацию с обманутыми дольщиками, то выяснилось, что их насчитывается более 6,5 тысячи - больше, чем в других регионах РФ. Тогда по инициативе прокуратуры администрация Кубани и все ведомства объединились для борьбы с мошенничеством в долевом строительстве. С этой целью были созданы специальные рабочие группы.

Прокуроры в муниципалитетах принимали людей и выслушивали их жалобы, краевой департамент по надзору в сфере долевого строительства проверил практически всех местных застройщиков, а главы городов занялись поиском инвесторов для достройки проблемных домов.

В 2018 году в регионе приняли местный закон о компенсации новым инвесторам, после чего решение застарелой проблемы заметно ускорилось. Только в прошлом году были восстановлены права 25 тысяч человек, общими усилиями удалось ввести в эксплуатацию 69 долгостроев.

Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть на заседании коллегии оценил роль прокуратуры края в решении острейшей проблемы.

- Те мероприятия, которые были проведены в регионе, беспрецедентны по подходу и по достигнутому результату, - сказал Кикоть. - Параллельно с завершением долгостроев было снесено 60 незаконных самовольных объектов. Хочу отметить, что в крае на сегодняшний день пресечена практика самовольного строительства. Это очень большой прорыв.

По фактам, связанным с обманом участников долевого строительства, на Кубани возбуждено более 200 уголовных дел в отношении 35 должностных лиц и 170 застройщиков. Параллельно региональные власти совместно с прокуратурой кропотливо вели ревизию домов, срок сдачи которых задерживался. Только в минувшем году в крае удалось восстановить права дольщиков более чем ста объектов.

В крае на сегодняшний день пресечена практика самовольного строительства

- В 2021-м будет продолжена надзорная деятельность в сфере долевого строительства жилья, планируется решить проблемы еще более 30 тысяч человек, - отметил прокурор Кубани Сергей Табельский.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, особое внимание намечено уделить инвестиционно непривлекательным объектам, сейчас их 42.

- На ближайшие три года мы планируем выделить 1,7 миллиарда рублей в качестве взноса в федеральный фонд защиты прав дольщиков. Это позволит привлечь свыше шести миллиардов федеральных средств. И тогда сможем решить проблему этих, казалось, безнадежных домов, - сказал глава края.

Из реестра исключены

В январе в России 76 домов были исключены из реестра проблемных - здания введены в эксплуатацию, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Квартиры получили около пять тысяч обманутых дольщиков.

Проблемы дольщиков решаются двумя способами - через Фонд защиты дольщиков (при условии софинансирования со стороны региона) или регионом самостоятельно.

Большая часть достроенных в январе зданий находится в Краснодарском крае - 29 объектов. В Московской области вычеркнуты из списка проблемных семь домов, в Сахалинской и Ростовской областях - по четыре, в Волгоградской и Саратовской - по три, в Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областях, Удмуртии, Башкортостане и Хабаровском крае - по два. По одному дому достроено в Смоленской, Омской, Орловской, Владимирской и Ярославской областях, Бурятии, Калмыкии, Северной Осетии, Мордовии, Чечне, Чувашии, Пермском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас в РФ в Едином реестре проблемных объектов числится 2849 домов общей площадью более 17 миллионов квадратных метров.