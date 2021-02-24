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24.02.2021 13:08
Рубрика: Общество

Циклоном накрыло

На Кубань пришла небывало снежная зима
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 39(8390)
Длившийся в течение недели снегопад - самый мощный почти за два последних десятилетия - привел жителей Кубани в замешательство. Непогода сковала поток транспорта на дорогах: спасатели не только помогали застрявшим в сугробах водителям, но и доставляли продукты в отрезанные от цивилизации поселки. Впервые из-за разгула стихии даже перекрыли Крымский мост.
Столица казачьего края такой зимы не видела уже почти двадцать лет. Фото: Владимир Аносов/РГ Столица казачьего края такой зимы не видела уже почти двадцать лет. Фото: Владимир Аносов/РГ
Столица казачьего края такой зимы не видела уже почти двадцать лет. Фото: Владимир Аносов/РГ

Больше всего осадков выпало в Туапсинском, Белореченском районах, в Сочи и Горячем Ключе. А в предгорном Апшеронском районе снежные заносы достигли высоты 1,5 метра. Это парализовало движение по узкоколейке - единственной дороге от села Черниговского. Три местных хутора, в которых проживают 87 человек (в том числе 17 детей), оказались отрезанными от цивилизации. Продукты первой необходимости сюда приходится доставлять спасателям.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Метеоролог: Календарная зима через неделю закончится, но морозы не уйдут

В связи с ЧС губернатор Вениамин Кондратьев поручил создать в муниципалитетах оперативные штабы, координирующие деятельность дорожных и коммунальных служб. На расчистку дорог бросили почти 500 единиц тяжелой техники - бульдозеры, автогрейдеры, тракторы. Вдоль трасс для водителей обустроили пункты обогрева. Неудивительно, что на фоне этих внезапно обрушившихся метелей с морозами под минус 18 градусов поползли разговоры о рекордах. Кажется, такая холодная зима для здешних широт - исключение из правил, аномалия.

Однако синоптики не соглашаются с данным суждением, приводя куда более внушительные цифры.

- На самом деле о рекорде речи нет, просто в последние годы жители региона несколько расслабились из-за отсутствия снега, - пояснила корреспонденту "РГ" начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Многие уже забыли, какие снежные зимы были в начале двухтысячных - в 2001 году в Краснодаре выпало 57 сантиметров снега, сейчас же всего 26. Самые обильные осадки (если брать февраль) были зафиксированы в 1954 году: в пригороде краевой столицы снежный покров составил 97 сантиметров. Ситуация в предгорных районах аналогичная. В Горячем Ключе в 2002 году высота снега достигла 115 сантиметров, сейчас - только 65. А температурные качели у нас в январе и в феврале наблюдаются практически всегда. В целом неустойчивость температурного режима в крае объясняется географическим положением - рядом два моря, горы, степь. В таких условиях нередко зарождаются и частные циклоны.

Рекорд был зафиксирован в 1954 году: в пригороде Краснодара снежный покров составил 97 сантиметров

Несмотря на "умеренность" февральских снегопадов, сразу несколько горнолыжных трасс под Сочи и в Адыгее были закрыты из-за схода лавин, а спасатели круглосуточно оказывали помощь жителям региона. Так, сотрудники экстренной службы с помощью троса вытянули застрявшие на автозаправке трассы Темрюк - Краснодар - Кропоткин грузовики, водители которых не могли самостоятельно выбраться из-за образовавшихся на выездах сугробов. То и дело дежурные караулы вытаскивали легковушки из заснеженных кюветов на обочине. Ночью 17 февраля пришлось ликвидировать последствия обрушения кровли двухэтажного многоквартирного жилого дома в Курганинском районе Кубани. Крыша просто треснула под тяжестью снега.

Однако именно сейчас зимние забавы горожанам стали доступны как никогда. И вопрос "куда ехать из Краснодара за снегом" наконец-таки отпал. Жители начали обкатывать на улицах санки, а в некоторых случаях и сноуборды: так, в столице Адыгеи спортсмены шутки ради сняли на видео спуск по заснеженному склону... центрального городского парка.

Кстати

По данным метеорологов, зима на Кубани задержится до конца февраля. Интенсивность осадков уменьшится, возможно налипание мокрого снега, гололедица. Ночная температура - 13-18 градусов мороза - постепенно повысится до четырех тепла, днем до 10 тепла, а вот ветер усилится до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах - до 29 - 25.

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