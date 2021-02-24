В Севастополе спустя 13 лет достроили дом для депортированных

О введении в эксплуатацию дома 35 на улице Комбрига Потапова в правительстве Севастополя объявили еще 31 декабря, но ключи первым пяти очередникам вручили только в середине февраля. Объясняют: жилплощадь доводили до ума, заканчивали отделку. В доме уже есть отопление и вода, но еще не подключен газ.

- Переедем хоть завтра, - говорит Надежда Кателина, которая стояла первой в льготной очереди на квартиры. - 38 лет ожидания. Когда нам позвонили, я не могла поверить. Было столько эмоций, слезы.

О проблемной многоэтажке "РГ" писала в статьях "Без жилья не останутся" в номере от 23.06.2016, "Долго строят" в номере от 25.01.2018 и "Не везет с подрядчиками?" в номере от 4.12.2019. Дом заложили еще в 2007 году, построили два этажа. Затем финансирование прекратилось. Надежда возобновить стройку появилась после возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Дом включили в федеральную целевую программу развития полуострова, в 2016 году начали готовить проект, а в 2018 - строить. Но в Севастополе сменилось три губернатора, прежде чем объект довели до ума. Первый контракт на сумму 145,5 миллиона рублей был расторгнут, на подрядчика завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Чтобы достроить дом, понадобилось еще 90 миллионов рублей. Эту сумму в конце 2020 года доплатили из бюджета Москвы в рамках соглашения с Севастополем.

Пока строили дом, рядом вырос целый микрорайон с гипермаркетом, новой школой и детским садом. В девятиэтажке 99 квартир: 63 однокомнатных, 18 двухкомнатных и столько же трехкомнатных.

Надежда Кателина получила "двушку". Для ее родных это большое событие. Сейчас они ютятся вшестером в однокомнатной квартире, с детьми и внуками. Надежда происходит из греческой семьи. Ее маму, деда и других родственников депортировали из Севастополя в Уфу.

- Выслали за связь с партизанами, мы так шутим в семье, - говорит Надежда. - Мой дедушка не любил об этом вспоминать. Но от командира группы Севастопольского партизанского отряда Владимира Мартыновича Красникова я узнала, что мой дед несколько раз провожал партизан через горы, когда надо было доставить донесение командованию. Он был объездчиком, егерем и хорошо знал горную местность. За помощь партизанам его включили в наградные листы, но его фамилия Куртис вызвала подозрение. Сказали вычеркнуть из списков, а потом и вовсе депортировали.

83-летняя Вильмарэ Зиядинова ждала свою квартиру 26 лет. Говорит, что теперь ее душа спокойна: есть что оставить детям и внукам.

- Кухня нравится, большая, здесь не только обеды готовить, но и плясать можно, - делится она впечатлениями.

Имя Вильмарэ придумал ее отец. Это сокращенное "Владимир Ильич, Маркс, Энгельс".

- В 1930-е годы было модно называть детей в честь политических лидеров, - рассказывает Вильмарэ Биляловна. - А когда я училась в школе, добавляла еще "С" на конце в честь Сталина. Получалось Вильмарэс. Сталин был очень популярен тогда. Обиду мы на него не держали.

Ее отец Билял Зиядинов - фронтовик, участвовал в боях за освобождение Севастополя. Семья его в годы войны жила в Бахчисарайском районе, откуда их выслали в Узбекистан вместе с другими крымскими татарами.

- Отец был в армии и не смог нас догнать, - вспоминает Вильмарэ Биляловна. - Нашел через военкоматы, обеспечил жильем. Мама получила работу медсестры по своей специальности, хотя всех тогда отправляли на фабрику рабочими. Отец хотел нас забрать, увезти, но ему сказали: вы можете ехать, но семье вашей нельзя. Он остался с нами в Узбекистане.

Вильмарэ Зиядинова по специальности физик-теоретик, окончила физмат МГУ. 45 лет проработала учителем физики в средней школе, сначала в Намагане, а потом в Севастополе. Говорит, поначалу хотела устроиться преподавателем в вуз, но физику надо было читать на узбекском. Поэтому пошла в школу и осталась там на всю жизнь. В 1993 году ее отцу предложили переехать в Севастополь, дали двухкомнатную квартиру за то, что он участвовал в освобождении города. Сейчас в этой квартире живут три поколения, семь человек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что квартиры в новом доме получат 60 семей, пострадавших от депортации.

- Когда я приехал в Севастополь, одной из первых проблем, о которых узнал, был этот дом, - говорит Развожаев. - Были сложности с проектом, финансирования не хватало. Мы индексировали смету, дополнительно выделяли деньги. Я испытываю глубокое удовлетворение, потому что дело сделано, обязательства перед людьми выполнены - они получили долгожданное жилье.

По его словам, программа обеспечения жильем реабилитированных в Севастополе выполнена. Все, кто стоял в очереди, получат квартиры. Оформить документы они смогут по упрощенной процедуре. После подписания договора соцнайма им не надо ждать год, можно сразу подать документы на приватизацию.

- Есть семьи, где бабушки и дедушки стояли в очереди и не дождались. Федеральное законодательство не позволяет передать квартиры их детям. Посмотрим, какую поддержку регион сможет оказать им, - добавил Развожаев. .

Комментарий

Энвер Мамутдинов, председатель объединения крымских татар севастопольского региона "Ак-Яр":

- Его называли дом-мираж, дом исчезающей надежды. Только за прошлый год умерли пять очередников. Многие не верили, что этот дом достроят. Поэтому мы очень благодарны за то, что обещание выполнено.