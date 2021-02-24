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Рубрика: В мире

Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах

Республиканцы поддержат кандидатуру Дональда Трампа, если он решит вновь участвовать в выборах главы государства. Об этом пишет газета The New York Times.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"У него (Трампа - прим. ред.) гораздо больше влияния в партии, чем у кого бы то ни было. Если судить по нынешним опросам, он выиграет со значительным перевесом", - сказал сенатор Митт Ромни, который ранее критиковал политика, говоря о событиях шестого января. Напомним, тогда сторонники экс-президента США взяли штурмом Капитолий.

Тем временем различные американские СМИ проанонсировали выступление бывшего хозяина Белого дома на конференции консервативных кругов США в Орландо. Это будет первое публичное мероприятие с участием Трампа после его ухода с поста президента. Данное выступление станет "демонстрацией силы", заявили эксперты. По их мнению, именно Трамп является "наиболее вероятным кандидатом" от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

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