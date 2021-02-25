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"Большая честь": Милош Бикович о своем российском гражданстве

Новости
    25.02.2021, 11:09
Текст:   Олег Усков

33-летний актер Милош Бикович, получивший вчера российское гражданство, прокомментировал событие в своем Instagram, подчеркнув, что считает себя "активным членом российского общества".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально", - написал Милош, акцентируя: "Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина!"

Бикович родился в 1988 году в Белграде. В России карьера актера началась с картины Никиты Михалкова "Солнечный удар". Далее - фильмы и сериалы "Отель Элеон", "Крылья Империи", "Духless 2", "Лёд", "Балканский рубеж", "Холоп", "Отель Белград", "Магомаев".

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