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25.02.2021 14:58
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: перенос реформы техосмотра - радостная новость

Текст: Владимир Баршев
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести новый порядок проведения техосмотра на 1 октября. Операторы техосмотра остро отреагировали на это предложение. Региональные представители этого бизнеса собираются закрываться.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Напомним, с 1 марта обязана была стартовать реформа техосмотра. Диагностические карты должны были стать электронными, а сам техосмотр проводиться с обязательным фотографированием машин. Все делалось для того, чтобы граждане не покупали диагностические карты, как сейчас, а действительно проходили ТО.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Понятно, что перенос сроков выльется в то, что большинство автовладельцев до 1 октября на пункты ТО не поедут.

Пока нет ясности, что будет с техосмотром автобусов. Он регулируется отдельными правилами. С 1 марта ТО автобусов должен проходить с участием сотрудников Госавтоинспекции. И, скорее всего, этот порядок переносить не будут.

- Мы просто закроемся, - сообщил "РГ" гендиректор одного из операторов техосмотра, Александр Сердюков. - Проводить ТО автобусов нам невыгодно. Приезжает пять автобусов в месяц. При этом стоимость этого ТО - копеечная. На что мне содержать пункт ТО, из чего платить зарплату экспертам? Средний расход на пункт ТО - 200 тысяч в месяц. С пяти автобусов я столько не получу. Будем перепрофилироваться.

Если большинство операторов ТО уйдет с рынка, то 1 октября техосмотр проводить будет некому. Их и сейчас на весь транспорт не хватит.

Как сообщил "РГ" гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, перенос срока - это радостная новость.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Сейчас пунктов ТО и их пропускной способности не хватит на весь транспорт, - говорит Пархоменко. - Мы считали, что их не хватит даже на автобусы. Автобусы не смогут пройти ТО, в очереди станут грузовики, что уж говорить о легковых машинах частных лиц. Автомобилисты могут поездить на каршеринге. А автобусам за непройденный ТО запретят эксплуатацию. При их нехватке на маршрутах это и вовсе подорвет общественный транспорт. Я вообще считаю, что прохождение техосмотра для легковых машин физлиц надо отменить.

В этом решении есть один нюанс, связанный с нестыковкой правовых актов. Дело в том, что с 1 марта вступают в силу поправки в закон о техосмотре. Постановлением правительства определяется порядок его проведения. То есть закон вступит в силу, а подзаконный акт нет.

При этом применять устаревший порядок проведения ТО будет невозможно по той причине, что он не соответствует тем положениям закона, которые вступят в силу 1 марта. Таким образом, до 1 октября вообще любой техосмотр оказывается вне закона, кроме техосмотра автобусов.