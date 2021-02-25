Ученые Российско-Американского противоракового центра Алтайского госуниверситета нашли пептид, который может активизировать иммунитет для борьбы с раком. Об открытии сообщил авторитетный научный журнал Molecules.

- Одним из перспективных видов иммунной терапии онкозаболеваний является использование моноклональных антител, которые активируют рецепторы иммунного ответа организма на борьбу с раковыми клетками, - рассказал "РГ" директор центра, доктор биологических наук Андрей Шаповал. - Рецепторы CTLA-4 и PD-1 - это своеобразные "тормоза" иммунной системы, которые не дают организму в полную силу бороться с онкологией. Наша задача на время отключить эти "тормоза", чтобы усилить иммунный ответ.

По мнению ученых, с такой задачей могут справиться низкомолекулярные реагенты, например пептиды. Главное - найти активные антитела, которые бы проникали в опухолевую ткань и при этом не вызывали побочных аутоиммунных реакций. И алтайским биологам это удалось. Они определили пептид, который точно взаимодействует с рецепторами CTLA-4.

- На втором этапе исследований предстоит подтвердить, что этот пептид действительно усиливает иммунный ответ организма, - подчеркивает Андрей Шаповал. - И если он покажет свою эффективность, то можно перейти к проверке его безопасности, а затем и к тестам на пациентах. Очень надеемся, что на основе этого пептида в дальнейшем можно будет создать иммунный препарат для борьбы с раком.

Вместе с учеными АлтГУ над созданием препарата работают сотрудники Научно-исследовательского центра Кижнера Национального исследовательского Томского политехнического университета и Центра инноваций в медицине Института биодизайна Университета штата Аризона.