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25.02.2021 12:09
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Участники ЕГЭ смогут изменить перечень предметов

Текст: Ксения Колесникова
Выпускники 11 классов, которые собираются сдавать ЕГЭ-2021 и ГВЭ-2021, смогут изменить форму экзаменов и перечень предметов, сообщает Рособрнадзор.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора, который опубликован для общественного обсуждения.

Фото: РИА Новости
Как изменился ЕГЭ за 20 лет

- В 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена по двум предметам: русскому языку и математике, - сообщает ведомство. - Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку.

Напомним, заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля 2021 года. Поэтому ребятам сейчас дается больше времени для того, чтобы скорректировать свой выбор - сдавать им ЕГЭ или все-таки ГВЭ.

- Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать заявление в государственную экзаменационную комиссию ‎с указанием измененной формы и измененного перечня предметов, - сообщает Рособрнадзор. - Заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода. Участники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ-2021, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в ГЭК не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

По решению ГЭК подача заявлений может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии защиты персональных данных.

Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля.

Три причины сдавать ЕГЭ по профильной математике
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