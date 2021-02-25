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Вышел трейлер второго сезона "Солнечных противоположностей"

Новости
    25.02.2021, 11:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Хэппи-хэппи, джой-джой, как говорится: в Сети обнародован полноценный трейлер второго сезона отвязного и крайне циничного анимационного шоу "Солнечные противоположности" (или "Обратная сторона Земли").

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Ролик (18+) размещен на YouTube-канале платформы Hulu.

Как видим, квазисемейству пришельцев вновь не удалось починить свой старшип и убраться с Земли. Соответственно, благодарную аудиторию ждет свежий пук причудливых вампук. Полных задора, резни, катаклизмов, монстров, пошлостей и изуверской научной мысли, ведь "Противоположности" - это проект от создателей "Рика и Морти", напомним.

Премьера - 26 марта.

Ранее сообщалось, что шоу было продлено сразу до третьего сезона.

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