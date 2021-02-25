Вышел трейлер второго сезона "Солнечных противоположностей"

Хэппи-хэппи, джой-джой, как говорится: в Сети обнародован полноценный трейлер второго сезона отвязного и крайне циничного анимационного шоу "Солнечные противоположности" (или "Обратная сторона Земли").

Ролик (18+) размещен на YouTube-канале платформы Hulu.

Как видим, квазисемейству пришельцев вновь не удалось починить свой старшип и убраться с Земли. Соответственно, благодарную аудиторию ждет свежий пук причудливых вампук. Полных задора, резни, катаклизмов, монстров, пошлостей и изуверской научной мысли, ведь "Противоположности" - это проект от создателей "Рика и Морти", напомним.

Премьера - 26 марта.

Ранее сообщалось, что шоу было продлено сразу до третьего сезона.