Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2"

Американцы перестают вмешиваться в энергетическую безопасность Европы напрямую и нагло, как это было при 45 президенте США Дональде Трампе. Сейчас что-то похожее пытается делать Украина, совершая большую ошибку. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, Украина может спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах остановить строительство газопровода "Северный поток-2". "Это просто близоруко. Украине должно быть стыдно", - сказал эксперт. И добавил, что Евросоюз выступает за конструктивные контакты Киева с Москвой.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что как только Россия сможет направить голубое топливо по трубам, проложенным по дну Балтийского моря, газотранспортная система Украины станет просто сетью трубопроводов. "Вот почему остановка "Северного потока-2" - вопрос жизни или смерти для наших граждан", - написал Коболев в Facebook.