Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста, не смогла выговорить название министерства здравоохранения и социальных служб США. РИА Новости в своем Telegram-канале опубликовало видео произошедшего. Официальный представитель американской администрации дважды пытается произнести слова "Health and Human Services", но безуспешно. Затем Псаки просит прощения и использует аббревиатуру HHS.

Ранее Псаки неоднократно была объектом критики и пародий - во многом благодаря оговоркам. Так, в начале февраля во время брифинга она неожиданно начала говорить о зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, хотя спрашивали у нее про летние Игры в Токио. А в конце января Псаки перепутала Space Force (Космические силы США) с президентским самолетом.

Российский сенатор Алексей Пушков попросил журналистов не судить строго женщину, поскольку она не всегда понимает, о чем говорит. "И вообще: не задавайте ей сложных вопросов - и все будет в ажуре", - добавил политик.