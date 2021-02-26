ОНК: Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных колоний

Алексей Навальный не будет отбывать срок ни в одной из колоний Подмосковья, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии области Александр Мальцев.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Навальный якобы уже доставлен в исправительную колонию №6 в Коломне. Позже представитель колонии и ОНК Москвы опровергли эту информацию. В целом в казенных домах Московской области, как оказалось, нигде не ждут Навального.

"По данным администрации управления ФСИН Подмосковья, Навальный не будет доставлен ни в одну из наших колоний", - сказал Мальцев, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что осужденный по делу компании "Ив Роше" Алексей Навальный этапирован из Москвы к месту отбывания наказания. Эту информацию подтвердил директор ФСИН Александр Калашников. Глава тюремного ведомства подчеркнул, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия отбытия наказания. Теперь с учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному надо отбыть в колонии 2,5 года.