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Умер актер из "Аббатства Даунтон" и "Короны" Рональд Пикап

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    26.02.2021, 15:06
Текст:   Олег Усков
Фото: EPA/ANDY RAIN Фото: EPA/ANDY RAIN
Фото: EPA/ANDY RAIN

Британский актер театра, кино и ТВ, артист озвучки Рональд Пикап скончался в возрасте восьмидесяти лет 24 февраля. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его представителя.

Отмечено, что Пикап "мирно отошел после долгой болезни в окружении семьи", которой его будет теперь очень не хватать.

Рональд Альфред Пикап родился в 1940 году в Честере, где закончил Королевскую школу. Далее изучал английский язык в Университете Лидса. После обучался в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Экранную карьеру, впоследствии сложившуюся крайне обширно, начал в 1964-м с эпизодической роли в "Докторе Кто". Следом - без малого 160 проектов: чеховские "Три сестры" Лоуренса Оливера, "День Шакала", "39 ступеней" Шарпа, лента бондианы "Никогда не говори "никогда", "Собака Баскервилей" 1988-го, сериал "Хроники Нарнии" (голос Аслана), "Джекил и Хайд" 1990-го - с Майклом Кейном, триллер про Чикатило "Эвиленко", Фрэйзер из гомерически смешного ситкома "Худшая неделя в моей жизни" (имеется в виду британский оригинал), "Корона", "Аббатство Даунтон", "Принц Персии: Пески времени".

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