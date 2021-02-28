О продаже какого автомобиля больше всего жалел Джереми Кларксон

Знаменитый Джереми Кларксон на YouTube-канале портала DriveTribe назвал машину, о продаже которой жалеет больше всего. Этим автомобилем оказался BMW 3.0 CSL из 1970-х. Редкую купе ведущий продал всего три тысячи фунтов.

BMW 3.0 CSL был представлен в 1971 году на Женевском автосалоне, а выпущен в качестве омологационной рыночной партии машин для гоночного чемпионата ETCC. Производство началось в 1972-м, тираж составил всего 1265 экземпляров.

У 3.0 CSL слегка улучшенная версия оригинального двигателя - 3033 кубических сантиметра объема и двойной карбюратор. Мотор выдает 200 л.с. и 276 Н•м крутящего момента. А объем двигателя слегка превосходит 3 литра. Во всех машинах была установлена четырехступенчатая МКПП от Getrag с задним приводом и самоблокирующимся дифференциалом с повышенным внутренним сопротивлением и комплексным показателем в 25%.

Сейчас BMW 3.0 CSL продаются на аукционах за сотни тысяч долларов.

Джереми Кларксон также рассказал, что его любимыми автомобилями (если не брать в расчет спорткары) являются Bentley Continental GT и Range Rover. Он также отметил, что никогда не купит себе электрокар.

Ранее, напомним, Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года, а также поведал об ужасе, который пробудил в нем COVID-19.