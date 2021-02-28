Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника

Ракета "Союз-2.1б" и система управления блестяще справились с непогодой во время пуска первого российского спутника "Арктика-М".

"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям", - написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Ракета "Союз-2.1б" с первым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" была запущена с космодрома Байконур в 09:55 мск. Выведение разгонным блоком заняло более двух часов. В 12:35 спутник был выведен на орбиту.

Масса аппарата - 2100 кг. Он будет работать на высокоэллиптической орбите, срок активного существования - не менее семи лет. Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второго аппарата намечается в 2023 году, а если все пойдет, как задумано, то еще три отправятся на трудовую вахту в космос в 2024-2025 годах.