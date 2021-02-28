Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника

Ракета "Союз-2.1б" и система управления блестяще справились с непогодой во время пуска первого российского спутника "Арктика-М".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Индия успешно отправила на орбиту 19 спутников

"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям", - написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Ракета "Союз-2.1б" с первым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" была запущена с космодрома Байконур в 09:55 мск. Выведение разгонным блоком заняло более двух часов. В 12:35 спутник был выведен на орбиту.

Масса аппарата - 2100 кг. Он будет работать на высокоэллиптической орбите, срок активного существования - не менее семи лет. Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второго аппарата намечается в 2023 году, а если все пойдет, как задумано, то еще три отправятся на трудовую вахту в космос в 2024-2025 годах.

Поделиться
Фото: roscosmos.ru
#Просто космос

С Байконура запустили первый российский спутник "Арктика-М"

Фото: РИА Новости
#Просто космос

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году

Фото: Из личного архива семьи Евгения Карпова
#Просто космос #История открытия

Каким был первый командир Юрия Гагарина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
#Просто космос

Герой России Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
#Просто космос

Попадет ли модель российского корабля в коллекцию LEGO

Фото: Из личного архива Александра Дудникова
#Просто космос #История открытия

Каравай и паспорт с местной пропиской: как Новозыбков встречал Гагарина